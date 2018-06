Rocío Robles, dura con los seleccionados argentinos: “Escriben un mensaje en cadena y la que pica, pica”

Pantallazo

Rocío Robles fue una de las bailarinas que más impacto generaron en el Bailando 2018. De hecho, fue muy conocida también por su noviazgo con Tyago Griffo, hijo de La Bomba Tucumana, aunque la relación no prosperó.

Fiel a su estilo directo y polémico, la modelo habló sobre los jugadores de la selección argentina con El Show del Espectáculo y no los dejó bien parados.

La bailarina asegura que los jugadores tienen "mala fama" y que, de los veintitrés convocados, ocho le escribieron directamente para hacerle propuestas. "Se me tiraron delanteros, varios defensores, volantes, en Instagram, creo que escriben un mensaje en cadena y la que pica, pica", explicó, sobre el que sería el modus operandi de los futbolistas.

Respecto a esto, señaló que no le gusta. "Me la baja porque no te hace sentir nada especial, es lo mismo un paquete de harina, un paquete de yerba, un paquete de azúcar, lo que venga", indicó, y aseguró: "es muy probable que el que te escribió le haya escrito a tu amiga o a tu compañera, ya arrancan menos diez".

A su vez, Robles también habló de algunos de los futbolistas y contó qué piensa de ellos. Destacamos algunos de los conceptos que dejó.

Lionel Messi: No le doy.

Marcos Rojo: Mujeriego, ahora está de novio con una chica que es modelo de lencería, cuando estuvo acá en Argentina arrasó.

Javier Mascherano: En este momento no pero soltero y 5 años antes me hubiese enamorado, tendría que ser un poco más joven, tiene familia, hijos. Es un jugadorazo.

Paulo Dybala: Es muy buen jugador pero tiene un perfil soberbio, más pendejo, más canchero. No me gusta para Oriana Sabatini, ella es tan linda, no me parece una pareja pareja. No me parece lindo.

Ángel Di María: Es todo, salió de Central, como hombre no.

Sergio "Kun" Agüero: El Kun me parece lindo pero no es mi tipo porque yo tengo que poder ponerme tacos, es bajo.

Jorge Sampaoli: Es muy parecido a Muscari, después de ese episodio que tuvo borracho, como hombre me la bajo, asco me dio la situación. Como técnico lo respeto.