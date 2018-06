Productora de “Sangre de campeones” respondió a Atilio Garrido

Pantallazo

El pasado jueves se estrenó Sangre de campeones, un documental donde a través de narraciones, imágenes inéditas, ilustraciones y archivos restaurados se recorre la historia de la selección, adentrándose en la historia de aquellos orientales que zarparon en largos viajes marítimos hacia las tierras lejanas en 1924, 1928 con una misión: ser campeones. La cinta completa la trilogía iniciada con Mundialito y Maracaná.

Uno de los periodistas que aparece en la producción es Atilio Garrido, quien este viernes, luego de haber estado el jueves en el preestreno de la película y haber ofrecido un controvertido discurso a favor de Tenfield, publicó una carta solicitando a la productora Coral Cine ser retirado de la película.

"No se me convocó para observar el producto final terminado antes que se procediera a su exhibición pública, a los efectos que de la observación previa del filme -en mi calidad de autor de la idea original y la investigación histórica-, pudiera advertir e intentar corregir: A) las múltiples y gruesas equivocaciones que contiene en colocación de imágenes e informaciones de la grave dimensión de comunicar que la primera final de Ámsterdam en 1928 entre Uruguay y Argentina terminó 0 a 0, y errar en la adjudicación de los goles en la segunda y no colocar la famosa fotografía del gol del "tuya Héctor"; B) la tergiversación de varios hechos claves desarrollados en esa década; C) la omisión total y absoluta de la participación decisiva del Club Nacional de Football en los episodios de 1924 y 1930; y D) lo que es aún peor, el daño tremendo que se provoca a nuestro fútbol de la manera en que Coral Cine resolvió presentar en forma trastocada y tendenciosa la final del campeonato del mundo de 1930", comenta Garrido en su epístola, que leyó en el programa Usted que opina de Sport890.

La extensa carta, que puede leerse completa en el sitio web de Garrido, agrega que "La falta de rigor histórico" de la película "afecta al Club Nacional de Football y atenta contra el mayor mérito de la gesta concretada en 1924".

Este domingo, la productora Coral Cine emitió un comunicado donde responde a la denuncia de Garrido. Allí, la productora defiende haber hecho su trabajo con “compromiso, honestidad y seriedad”.

“Entendemos que una pelicula documental no tiene como fin transmitir a la audiencia todos los detalles del alcance de un asunto. Cuando se habla de omisiones, en realidad, son decisiones de presentar el relato de una manera donde prime la experiencia del espectador desde varios lugares y no solamente desde la información”, defiende la productora, que además hace hincapié en que el protagonismo de sus tres documentales siempre ha sido para la selección, por encima de cualquier cuadro.

