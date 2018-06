Petru Valensky lamentó insultos en su contra por apoyo a campaña de Larrañaga

Pantallazo

Ante la campaña "Vivir sin miedo", impulsada por Alianza Nacional, sector dirigido por Jorge Larrañaga, se ha generado controversia sobre el apoyo o no a la reforma constitucional propuesta que, entre otras modificaciones, plantea la creación de una Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas.

Ha circulado en esta semana una fotografía, publicada por las redes sociales de la campaña, donde se observa al actor y conductor Petru Valensky firmando a favor de la reforma. Ante tal postura, Valensky recibió varias críticas.

"¿Te acordás, Petru cuando te llevaban las razzias de los boliches?, ¿te acordás de aquella vez que estabas actuando y tu personaje estaba en una silla de ruedas, y te llevaron igual y en silla de ruedas a la comisaria? ¿te acordás cuando a las trans le pasaban la mano por la cara para dejarles el maquillaje tipo payaso y les arrancaban las pelucas y las ponían a barrer en la puerta de la primera para humillarlas?, ¿te acordás de las pintadas "ser homosexual no es delito" cuando se hizo la segunda marcha? No, no te acordás de nada, que pena, el tiempo pasó y te fuiste volviendo un burguesito cagón. ¿Quién le teme a Italia Fausta? Vos Petru",decía una de los mensajes que circula en las redes.

Ante tales críticas, Valensky publicó un extenso descargo sobre su ideología y sentimientos ante los agravios. A continuación, tu carta completa:

Amigos:

Soy Petru Vakenski(sic.) y elijo este medio para publicar esta carta que quiero que circule junto a esa desafortunada foto que tanto daño me ha hecho.

No pretendo justificarme, pues vivo y soy libre hacer y expresarme como quiero.

Pero si pretendo aplacar el dolor y la angustia que siento ante comentarios que circulan en redes, y que me han comentado, no soy quién administra este Facebook es mi productor de eventos.

Entre todo lo que se ha dicho es... "que no tengo memoria".

SI TENGO y TENGO MUCHA pues yo padecí como todos los uruguayos el período oscuro de la dictadura. Pues como bien se ha dicho nos escondíamos para actuar. Y hasta fui detenido el 12 de enero de 1982 por hacerlo.

Yo no quiero bajo ningún concepto vivir nuevamente eso. Solo actué convencido de que esta propuesta podía apoyar al ministerio ante la cantidad de hechos tan lamentables que se están viviendo y que nos afecta a todos y que está por encima de colores partidarios. Apoye esta propuesta, como apoyaría otra que se presente para poder vivir libremente, sin temor, paz y armonía, lo que todos nos merecemos.

Alguien dijo que me case con los blancos.

Soy socialista con la libertad de poderlo manifestar, no es que me pase con Larrañaga como muchos piensan.

No soy de cambiar de un día para el otro.

Alguien me llamo Burgués cagón!, a esa persona la invito a que conozca como vivo y que pregunte todos los beneficios que hago sin cobrar un solo peso.

Si a alguien decepcione como también se dijo, le pido disculpas, pero creo no merecer ese calificativo por ser LIBRE y QUERER AYUDAR A MI PAÍS.

Desafortunada fue la foto y prolongado fue el tiempo que deje pasar para que retiraran la referida foto que me asociaba para muchos con Jorge Larrañaga.

Sigo apoyando mi sector. Sigo apoyando a toda la comunidad LGTBI pues soy uno de ellos y no me olvido de la lucha para nuestros derechos.

Pero reitero, mi intención fue apoyar esta propuesta como apoyaría la de cualquiera sin importar el partido que sea. Yo quiero paz para mi país sin importar la bandera.

Soy el Petru, de siempre.

El que alguna vez te saco una sonrisa. Y no soy mala gente, por el contrario, trabajo día a día para ser mejor.

Para finalizar, expreso NO ser merecedor de los agravios recibidos y es con gran angustia que escribo estas líneas.

No dejes de quererme...

Petru Valenski

La plataforma "Vivir sin miedo" borró, posteriormente, la foto con el artista.