Película “Pacífico Norte” de la directora uruguaya Valentina Sachetti será parte del Festival de Cine Latino

La "road movie" mexicana "Pacífico norte", ópera prima de la uruguaya Valentina Sachetti, formará parte de la sección Viva Mujeres del Festival de Cine Latino de San Diego, que realizará su edición número 25 del 15 al 25 de marzo. La cinta se proyectará en el mencionado encuentro el 16 de marzo y contará con la presencia de la directora, así como del productor Eric Coy y de las protagonistas del filme. En la misma sección se encuentran los trabajos de las cineastas Lucrecia Martel (Argentina) y Natalia Beristáin (México).

"Pacífico Norte" es una comedia dramática que narra la última aventura de tres jóvenes amigas que viven encuentros que marcarán el rumbo de sus vidas; la película fue filmada en los estados de Sinaloa y Baja California Sur. "En este momento donde la mujer está construyendo el lugar que quiere dentro de la sociedad, ésta es una película que busca darle una nueva voz a las historias femeninas. Mostrando mujeres reales, viviendo, soñando y haciéndose cargo de la vida que quieren construir", mencionó la directora uruguaya radicada en México. Agregó que "esta película habla de mujeres siendo libres. Mujeres que no se mueven por miedo, por un hombre o por lo que el mundo les impone. Su crisis es universal, pero siguen siendo mujeres. "Deben decidir si quieren o no una maternidad, si quieren o no perder su identidad en un trabajo, si quieren o no tener sexo con cualquiera."

La película también será parte de la sección Panorama de la octava edición del Festival Cine de Mujeres FEMCINE, en Santiago de Chile, del 20 al 25 de marzo de 2018.