Para Facundo Arana ser madre “realiza” a la mujer, y Muriel Santa Ana le respondió enojada

Consultado por el embarazo de su ex pareja Isabel Macedo, Facundo Arana expresó su felicidad con unos dichos que generaron controversia: "Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos después te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos", expresó el actor en diálogo con Intrusos.

"Verla madre es extraordinario. Rezo para que todo vaya bien. Y la veo realizada. Como mujer, primero, porque encontró al hombre de su vida. Y como madre ahora. Así que está realizada completa. Me pone absolutamente feliz por ella", agregó.

Los mensajes de rechazo no se hicieron esperar. Entre ellos el de la actriz Muriel Santa Ana que hizo una fuerte confesión. "Le pregunto a @Facundo_Arana qué piensa de las mujeres que no tienen útero. ¿Qué son para él? ¿Seres humanos imposibilitados de realizarse? ¿En el amor? Y no somos sagradas, las vacas en India lo son, acá somos iguales a ustedes", publicó en Twitter.

"Yo, sin ir más lejos, aborté a los 24 años estando en pareja porque no quería ser madre. A los 40 no me quise casar con mi exnovio y le dije que no iba a tener hijos", agregó la actriz.

"No pretendí ofender. Evidentemente fui poco cuidadoso en la elección de mis palabras. No pensaba que molestaba ni mucho menos insultaba. Repensaré y aprenderé", le respondió Arana a su colega.

