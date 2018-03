Paola Miranda contra la música de Mónica Farro: “Es denigrante para la mujer”

Pantallazo

La ex vedette ecuatoriana, protagonista de varios espectáculos de Carmen Barbieri y Santiago Bal, habló de su amor por la música y criticó a las que “arrancan a los 40”.

Paola Miranda se alejó de los brillos y las plumas de la revista para dedicarse de lleno a su carrera musical: "Es un viaje con muchas ilusiones y desengaños donde sólo llega quien tiene talento, carisma, perseverancia y una gran convicción", dijo en entrevista con Diario Show.

Para la ex vedette, artistas como Jimena Barón o Mónica Farro entraron tarde al mundo de la música: "Pienso que llegan un poco tarde al tren, que no se comienza a los 40, el cantante lleva la vocación en la sangre, ama lo que hace y lo descubre a temprana edad, no cuando ya probó de todo".

Principalmente, de Farro opina que su música es todo menos linda: "Es denigrante para la mujer, en especial en estos tiempos cuando se busca dignificar el género. Con esa letra, es como venderse al mejor postor. La composición musical es un bochorno para el estilo cumbia. No creo que le mueva un pelo a nadie".