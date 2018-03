Nicole Neumann pidió una medida cautelar contra Cubero

Pantallazo

“Mis hijas duermen con gente que no conocen”: la modelo quebró en llanto al contar la actual relación con su ex marido.

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero va de mal en peor. La modelo tuvo que recurrir a la Justicia para pedir una medida cautelar contra su ex.

"Yo a su casa no tengo libre acceso. No puedo ir a la hora que se me cante ni entrar y salir cuando quiera y sin aviso. Me parece que tampoco corresponde que él lo haga en la mía", expresó en Cortá por Lozano.

El futbolista retiró objetos de su antigua casa sin permiso. "Sacó los permisos de las nenas y los documentos", expresó y quebró en llanto. Y manifestó su preocupación al dejar a sus hijas ir a quedarse en la casa de Cubero: •Ellas duermen con gente que no conocen".