Nicole Neumann habló sobre su crisis de pareja con Facundo Moyano

Pantallazo

Nicole Neumann habló con el programa argentino "Cortá por Lozano" y confirmó la crisis de pareja que está viviendo con Facundo Moyano.

Lejos de ocultar la verdad, la modelo aseguró que tomaron la decisión de darse un tiempo ya que no se ponían de acuerdo en ciertas cosas.

De todas formas, dijo que continúan en contacto y que hace pocos días se vieron.

"Hablamos todos los días. Él es un amor, nada de lo que se dice de él es así, pobre. Cosas que pasan, no sé, veremos, la vida dirá", comenzó.

Además, confesó que la separación nada tiene que ver con un desgaste de la pareja.

"Desgastando no porque hace cuatro meses que estamos pero cositas que pasan y que no nos ponemos de acuerdo, pero ya veremos. Son pavadas... No es que nos peleamos, dijimos ‘cortamos, no nos vemos más'. Es una época del año complicada, las fiestas en el medio... No es ni una cosa ni la otra (sobre si siguen juntos o cortaron) y es difícil salir a dar una declaración, no tengo nada concreto para decir", cerró.