Nicole Neumann, a los besos con un ex de Jimena Barón

Pantallazo

A cuatro meses de finalizar su breve romance con Facundo Moyano, Nicole Neumann encontró de nuevo el amor.

"Nicole Neumann está saliendo con el ex de Jimena Barón. No es Daniel Osvaldo y no es Juan Martín del Potro. Fue en Tequila, donde estuvo a los besos con el empresario Matías Tasín", explicó Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana y mostró las fotos donde se ve a la modelo my acaramelada con Tasín.

"Le fui a preguntar a Nicole ayer en los Martín Fierro y me dijo que se están conociendo. Lo que dicen siempre, pero están saliendo hace un par de semanas. Las fotos son más que claras. Le pregunté si tenía relación con Jimena Barón y me dijo que sí: ‘Me llevo bárbaro y nos dio la bendición'", agregó.