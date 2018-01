Natacha Jaitt, ensangrentada a modo de protesta contra la violencia de género

Pantallazo

Bañada en tinta roja, la mediática Natacha Jaitt se plantó frente a la puerta de un juzgado donde denunció a su ex pareja por maltrato de género.

"Tengo que estar muerta para que hagan algo", dijo la mediática en un móvil del canal Crónica.

"No está detenido, hay testigos oculares, me intoxicó, me quiso matar veinte veces, me ahorcó, declaró el médico, todos, ¿qué más quieren? Olvídense que soy Natacha. Hace un tiempo acá vi a una mujer denunciando y al mes estaba el afiche de ella muerta acá pegado", expresó y acto seguido colgó una cartulina en la puerta de Tribunales donde había escrito "La próxima soy yo".

La mediática contó que estuvo cinco años en pareja con el hombre al que denuncia y los golpes comenzaron los últimos dos, al descubrir que estaba metido en el narcotráfico. "Estuvo preso, y yo no soy Mónica Farro y no expongo a mi familia. Ahí empezaron los ataques y los golpes, a escondidas de mi familia".