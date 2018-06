Nano Folle presenta su stand up en la Vieja Farmacia Solís

Pantallazo

"Los viajes de Nano Folle" es "una desopilante recorrida por el mundo de Nano Folle y por su particular manera de vivir".

Así nos presentan el espectáculo: A los cuatro años ya estaba viajando. Y no paró nunca. Nano Folle relata su diario de viaje en vivo y en directo en un divertidísimo Stand Up. Anécdotas imperdibles de su trayecto alrededor del mundo, de Estados Unidos a Tailandia, de Hong Kong a Londres, de Rusia a Canadá. Un viaje de historias que nunca contó y que muestran la cara del periodista cuando está detrás de la cámara, duerme dos horas, pasa hambre y se muere de frío. El Nano habla de sus viajes y, sobre todo, de su 'viaje' mental. Una desopilante recorrida por el mundo de Nano Folle y por su particular manera de vivir.

Una idea y dirección general de Carlos Muñoz, con textos de Fernando Schmidt y Christian Ibarzábal. Se presenta los sábados de junio en la Vieja Farmacia Solís. Reservas al 22042303.