Murió el chef Anthony Bourdain, que estuviera en Uruguay con su programa Parts Unknown

Anthony Bourdain, chef, escritor, conductor de televisión y una celebridad a nivel mundial, murió a los 61 años este viernes, según informó CNN.

Bourdain estuvo hace meses en Uruguay con su programa Parts Unknown, en el que mostró la cocina nacional, entrevistó a chefs, visitó bares locales y charló incluso con bandas de rock. El programa se emitió hace pocas semanas.

"Es con una tristeza extraordinaria que podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega Anthony Bourdain", publicó la cadena este viernes.

"Su amor por las grandes aventuras, la buena comida y bebida y las historias notables del mundo lo hacían un narrador único. Sus talentos nunca nos dejaron de asombrar y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos y plegarias están con su hija y su familia en estos tiempos increíblemente difíciles", señaló la cadena, que informó que Bourdain se suicidó.

El chef estaba en Francia trabajando en uno de los episodios de Parts Unknown. Un amigo suyo, el chef francés Eric Ripert, encontró a Bourdain en el suelo de su hotel este viernes de mañana.



Anthony Bourdain, nacido el 25 de junio de 1956 en la ciudad de Nueva York, comenzó desde joven una carrera prometedora en las cocinas de restaurantes de Nueva York como Supper Club, One Fifth Avenue y Sullivan's hasta convertirse en jefe de cocina de la Brasserie Les Halles en 1998.

Un año antes de ello, había saltado a la fama por un artículo que publicó en The New Yorker titulado "No comas antes de leer esto" (una mirada descarnada sobre el funcionamiento interno de los restaurantes, específicamente de sus cocinas) que se convirtió luego en un libro que fue best seller ("Kitchen Confidential: Aventuras en el submundo culinario").

"Tour de un cocinero: Aventuras Globales en la Cocina Extrema", un informe sobre la comida exótica y sus exploraciones en viajes por todo el mundo, fue su siguiente incursión literaria. Su primera serie de televisión fue "Tour de un cocinero", en el canal Food Network.

En 2005, Bourdain estrenó una nueva serie en Travel Channel, "Anthony Bourdain: sin reservas", que funcionó durante nueve temporadas y ganó dos premios Emmy. El programa "Parts Unknown" que emitía CNN (con el que estuvo en Uruguay) ganó cuatro Emmys, tres consecutivos desde 2013.