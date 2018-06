Moria dijo que Laurita Fernández está protegida por “alguien groso” de Showmatch

Pantallazo

La lengua karateka de Moria Casán no tiene vacaciones. Días atrás en su programa Incorrectas expresó que no estará en Showmatch por la protección desmedida que hay sobre la figura de Laurita Fernández.

"Laurita está muy protegida por alguien muy groso y si la van a tener ahí me tienen terror a mí porque saben que yo tengo una lengua... He recibido llamados para el buen trato de esta chica: 'Ay por favor no le digas esto, no le digas lo otro...' Está entre algodoncitos", disparó la One.

La joven, sin embargo, expresó que lo que tiene no se lo regaló nadie: "Yo me dedico a estudiar y a tratar de dar lo mejor en lo que hago. Si hay algo que siempre hice es ganarme las cosas con trabajo y perseverancia. En mi vida he tenido oportunidades de tomar atajos y no lo elegí porque no me interesa, no tiene sentido para mí. Es mi manera de conseguir lo que hago", dijo la rubia al ciclo Nosotros a la mañana.