Morena Rial sobre la relación con Jorge Rial: “Me pidió la plata del bypass gástrico y de las cirugías”

Pantallazo

En medio de la polémica con su padre, Morena Rial habló en una entrevista con Ulises Jaitt por Radio Urbana en la que confesó sus conflictos personales y desmintió la posibilidad de ir al "Bailando 2018".

"Mi ambiente es totalmente sano, tiene un ambiente más delictivo él que el que tengo yo, él tiene más poder que yo. Hoy mi papá me dijo que sigamos conversaciones con abogados y que no le pida plata ni nada, ahora hay abogados de por medio", comenzó a explicar la joven.

"No le creo nada, porque él no es ninguna víctima. Yo estoy siendo extorsionada, por eso tuve que poner el perdón a Romina. El me trató como si fuera una loca psiquiátrica en la tele, que me vengan a hacer análisis, el otro día cuando me quise cortar las venas, que tengo todo lastimado...es porque en los 19 años que tengo sufrí mucho, mucho bullying", agregó la hija del conductor de Intrusos.

"Hace dos años empezó esto por culpa de Agustina Kampfer, porque una vez estábamos en la cocina sentados, hasta la empleada estaba y entró Agustina y yo no la saludé y ella lo llamó a mi papá al cuarto y mi papá me echó de casa... después la perdió a la mujer y la perdió a la hija...yo no quería volver a esa familia, me banqué todo...violencia y más", explicó More las razones sobre su intento de suicidio.

"A mí no me interesa la plata, si él no me quiere pagar el alquiler, me voy a vivir abajo de un puente. En la última pelea me pidió la plata del bypass gástrico y de las cirugías, eso no es ser buen padre, le dije que en cuanto tenga plata se la voy a devolver porque encima ahora me cerró todas las puertas, no tengo trabajo, por suerte encontré a mi representante", afirmó la hija de Jorge.

A su vez, "La Leona" - como ella se autobautizó - aseguró que lo de los audios de Natacha "es mentira" y que "si tiene pruebas que las muestre".

Por otra parte, More destrozó al Bailando: "No me gustaría ir al Bailando porque me parece una mierda. No tengo ganas. Es un juntadero de mierda. Me tengo que bancar críticas al pedo cuando no las necesito, prefiero cagarme de hambre. No me gusta que me estén basureando", concluyó.