Mica Viciconte le respondió a Nicole Neumann tras las acusaciones de la modelo

Mica Viciconte estuvo como invitada al programa argentino "Todas las tardes" y reveló ciertos detalles de su relación con Fabián Cubero.

La mediática confesó que se encuentran juntos hace unos seis meses y reveló cómo fue la situación que tanto le molestó a la Nicole Neumann.

La ex participante del Bailando contó como fue el proceso de presentación con las hijas de Cubero y qué sucedió la noche en que se quedó a dormir con ellas.

"Una vez que él habló con las nenas, nos presentamos como amigos. Comimos con otra pareja con hijos para que sea más relajado, porque yo no me sentía segura. Las nenas, divinas, buena onda. Increíble. En la segunda salida, él ya les había dicho que yo era su novia, porque no quería mentirles, pero quería ver cómo reaccionaban, si bien o no, porque él también quería estar tranquilo".

"Después, se dio así y hoy, salimos, comemos. Todo. Pero llevó un tiempo largo, no es de un día al otro", agregó.

Respecto al día en que se quedó con Cubero y las nenas, hecho que molestó a Nicole, explicó:

"Yo dormí en el departamento de él. Tiene dos habitaciones, una para él y otra para las nenas. Las nenas duermen con el padre. Y me quedé a dormir porque las nenas me invitan. La del medio le dice al papá ‘Mica se queda a dormir'. Ahí, Fabián le dice que me pregunte a mí, y yo le digo que dormía en una habitación y que ellas durmieran con el padre".

"Cuando salgo del baño de lavarme los dientes, la nena en pijama y con el Ipad me dice ‘¿te molesta que duerma con vos?'. Y yo le digo ‘no tengo problemas, obviamente, pero preguntale a tu papá, yo no tengo problema'. Y me dice ‘si te molesta no'. Le dije que no, que todo bien. Y Miramos una peli y nos dormimos. Eso fue todo. Las explicaciones se las doy a Fabián, no a Nicole", sentenció.

"Nunca hubo salidas solas. Ni me quedé con ellas ", finalizó.