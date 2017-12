Marilyn Manson sobre los abusos en Hollywood: “Díselo a la policía, no a la prensa”

Pantallazo

Los famosos siguen sumándose al debate puesto sobre la mesa tras la oleada de denuncias por abusos sexuales en Hollywood.

Esta vez quien opinó sobre el tema fue el cantante Marilyn Manson, quien fuera pareja de la actriz Rose McGowan, una de las mujeres que denunció al productor Harvey Weinstein por haber abusado sexualmente de ella.

"No quiero que esto desvíe la atención de los elementos artísticos de Hollywood, porque las películas serán arruinadas por esto... No quiero ver a Hollywood convertido en algo que afecta a las películas que se hacen. No es por faltarle el respeto a la gente que hace estas acusaciones, pero creo que si tienes algo que decir, díselo a la policía y no a la prensa", dijo Manson en entrevista con Channel 4 News.

"Quizás todos los hombres son malos, o ningún hombre puede hacer algo inapropiado. Te da la impresión de que no puedes decir nada, o mirarlas de forma equivocada, porque serás acusado de algo malo. [...] Siempre hay alegatos, claro está. Pero cuando alguien empieza a quejarse sobre algo que sucedió y que parece no ser tan serio como una agresión sexual, creo que es insultante para las personas que han sido agredidas sexualmente. Me molesta que alguien diga: ‘Alguien me dio un regalo inapropiado'. Eso no es lo mismo que ser lastimado", agregó.

Para el músico, "el mundo necesita equilibrarse" a la hora de tratar este tipo de casos. "Estoy en desacuerdo con todo el efecto de bola de nieve que surgió de eso y que realmente podría arruinar la vida de muchas personas que no necesitan ser arruinadas", remató.