Mariana Nannis: “¿Por qué no me dejan estar tranquila y comer un pedazo de sushi?”

Hace varios meses corre el rumor que Mariana Nannis y Claudia Caniggia están distanciados y en bancarrota.

En la presentación del libro que escribió su íntima amiga Mónica Luparelli Prado, la ex modelo desmintió los rumores de separación con el ex River Plate y selección argentina.

"No hablo nada, no digo nada. Yo no presento libros, yo te puedo hacer una biblioteca", comenzó la mediática.

"Voy a explicar una sola cosa: vine a la presentación de un libro y tienen que respetar a la persona que lo escribió y a mí. Todos son unos maleducados", agregó Nannis.

"Esperen un poco, vamos a hacer una cosa. No me separé de (Claudio Paul) Caniggia, no estoy en bancarrota y no hablo más nada. No está bien, me tengo que ir. ¿Por qué no me dejan estar tranquila ahí adentro y comer un pedazo de sushi? Hace 30 años que me vienen separando", concluyó Mariana.