María Valenzuela defendió a Calu Rivero en el caso de Juan Darthés

Pantallazo

En un móvil del programa Confrontados, María Valenzuela se refirió a las acusaciones de acoso que realizara Calu Rivero contra su ex compañero de Dulce Amor, Juan Darthés.

"Calu Rivero no es una persona desestabilizada, no inventa cosas, estamos hablando de una chica amorosa, sensible y de bajo perfil, cuando sucedió esto vino a hablar conmigo, yo estaba al tanto de todo y le creo", dijo según TeleBajoCero.

Agregó: "lo lamentable de esto es que Calu tuvo que abandonar el trabajo, porque estaba en un momento de gran popularidad, con mucho éxito, y sin embargo se quedó sin trabajo y se fue porque no lo pudo tolerar, porque estaba muy angustiada"

"Como no estoy de acuerdo con la violencia de género, el acoso y el abuso, entonces tengo 61 años para apoyar a Calu Rivero y creerle absolutamente todo", expresó. "Ella vino a mi camarín con mucha angustia, le dije que lo hablara, pero me dijo que del otro lado no le hicieron caso. Y un día vino y me dijo 'me voy'".

Y dio detalles de lo que Calu le confesó: "se fue porque no lo toleraba más, lloraba todas las noches, no sabía cómo manejarlo. Estaba sufriendo, pasándola mal, hace 5 años atrás era más chiquita y no lo podía manejar".

"Ella me contó que se sentía acosada y abusada en besos, no lo pudo manejar y entendió que lo más sano era irse de la novela".