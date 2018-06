Marcelo Tinelli dijo a quién quiere como jurado en el Bailando

Pantallazo

A medida que se acerca el regreso del Bailando por un Sueño, cada vez se escuchan más versiones sobre quienes podrían ocupar un lugar en el jurado del certamen.

En diálogo con Hay Que Ver, Marcelo Tinelli habló sobre las posibilidades que manejan junto con la producción y confirmó algunos rumores que venían circulando hace ya bastante tiempo.

"Hoy definimos si son cuatro o cinco, todavía no tenemos definiciones. Me encantaría hablar con Moria, me gustaría hablar personalmente con ella", explicó, y añadió: "No tenemos confirmación hasta acá, depende mucho de los horarios en los que se va a hacer el programa y sobre todo si va a haber chicos en el estudio, porque si lo tenemos que hacer a la tarde tanto Moria como Polino van a tener problemas con los horarios, por los programas que hacen".

"El jurado confirmado es Ángel de Brito, Marcelo dependiendo del horario...", comenzó diciendo Tinelli, y luego se animó a confirmar un dato que venía circulando: "A mi me encantaría que estuvieran en el jurado Florencia Peña y Laura Fernández, para no decir Laurita porque ahora tiene una entidad más grande".

También contó que consideró la opción de Nicole Neumann para ocupar una silla. "Puede ser una posibilidad para el jurado también, cuando ha estado es divertida, entra en el juego del certamen. Es una posibilidad, se que ella está trabajando en Telefé....", dijo. "Como no lo tenemos definido vamos a hablar con varios", concluyó.