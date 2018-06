Luis Ventura aseguró que “no jubiló” a Mirtha Legrand y habló sobre la polémica de los Martín Fierro

Pantallazo

A pocos días de uno de los eventos más importantes de la televisión argentina, Luis Ventura, presidente de APTRA y organizador de los Martín Fierro, reflexiona sobre la polémica de los premios.

"Si no hay polémica, no hay Martín Fierro. Todo el mundo lo quiere ganar, todo el mundo quiere estar, los que están se disgustan si finalmente no coronan y los que no están putean porque no están adentro. Es todo un folklore de sabana corta, te tapás la cabeza y te saltan los pies", comenzó a explicar el periodista en un móvil a Algo Contigo.

Luego desmintió la escandalosa acusación de que "APTRA jubiló a Mirtha Legrand".

"No fuimos los de APTRA, alguien que quiera meter el aguijón lo metió, a alguien le dolió y en este caso a puntualmente a Mirtha Legrand y ella puso el grito en el cielo, se comunicó conmigo. Yo traté de aclarar lo que podía aclarar y que mejor la palabra de Mirtha. Yo tengo un sistema que toma las comunicaciones, entonces revisé y estaba la llamada de Mirtha y qué mejor que recortar la frase que fogoneó Daniel Ambrosino y que finalmente también se enojó porque pasé la voz de ella. Todo lo que hice motivó al disgusto que nunca busqué", aclaró el conductor de América TV.

"Si tuviera que elegir me iba para los Titanes, me ve veía la entrega de los Martin Fierro allá y con un pescadito pescado en la playita de los Titanes", cerró Ventura.