Luis Suárez feliz por “la linda visita” de sus amigos Diego Forlán y Sebastián “Loco” Abreu

A pocas horas del debut celeste en el Centenario, Luis Suárez aprovecha para compartir con sus seguidores fotos de la visita que le hicieron sus ex compañeros de la selección uruguaya Sebastián "El Loco" Abreu y Diego Forlán.

"Qué linda visita de amigos y compañeros que me enseñaron mucho y les estoy agradecido Sebastián Abreu y Diego Forlán", escribió el número nueve en su cuenta de Twitter.

En las postales se ve al delantero uruguayo tomando mate con "El Loco" Abreu y caminando junto a "Cachabacha" Forlán.

Qué linda visita de amigos y compañeros que me enseñaron mucho y les estoy agradecido ???????? @loco13com @DiegoForlan7



Nice to see teammates and friends who taught me a lot and I’m very thankful to them ???????? pic.twitter.com/Bb5iWiI4zM