Luciana Salazar sobre Martín Redrado: "Creo que se va a arrepentir mucho"

Pantallazo

A poco de ser mamá, Luciana Salazar publicó una serie de misteriosos tweets apuntando en contra de Martín Redrado, su ex pareja.

En diálogo con el programa Agarrate Catalina, la modelo aclaró cómo se encuentra actualmente la relación con el político: "No me llamó, pero tampoco me interesa que me llame, ni siquiera me dio la sensación de que tenga esa intención. Yo duermo tranquila porque sé que hice las cosas muy bien, y no me interesa más nada".

"Para mi es definitivo, yo no quiero saber nada. Creo que se va a arrepentir mucho, pero será cuestión de él, y de cómo está con su conciencia", agregó.

También habló sobre su situación económica, luego de haber cubierto sola todos los gastos de la llegada de su hija Matilda, así como su instalación en Estados Unidos para los primeros días de la bebé: "Tuve que poner todos mis ahorros en esto, pero soy una persona joven, puedo trabajar y me puedo recuperar. En lo mejor que podría haber dejado todo es en esto, es en la ilusión de mi vida".