Lidsay Lohan, en modo Chano: ahora es portavoz de un portal de servicios legales

Los años de vida loca de Lindsay Lohan pasaron a la historia y ahora la actriz se toma con humor su pasado. Lo importante es crecer y darse cuenta, por eso el portal de servicios legales Lawyer.com la contrató para que sea su portavoz oficial.

"La primera vez que se pusieron en contacto conmigo, me asusté un poco y estaba confundida porque pensé que a lo mejor estaba en problemas. Pero cuando me pidieron que ejerciera de portavoz en su nombre, consiguieron intrigarme", dijo la actriz.

"Tras reunirme con su equipo, me di cuenta de que su objetivo es ayudar a la gente, bien sea si fuiste arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol; no vamos a fingir que eso no me ha sucedido una vez, o dos, o tres... Junto con otras cosas. Es muy sencillo, y es gratis. Lo único que tienes que hacer es conectarte a internet o llamarnos, porque siempre estamos aquí para ti", agregó.