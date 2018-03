Liam Gallagher se subió por sorpresa al escenario en pleno recital de The Killers

Pantallazo

Liam Gallagher apareció por sorpresa en el escenario en pleno concierto de The Killers en el Lollapalooza Festival de Brasil este fin de semana. Y el vocalista del grupo, Brandon Flowers, se llevó un buen susto porque nadie le esperaba allí.

El momentazo tuvo lugar durante la interpretación de All these things that I've done, en la parte final del show. La cara de susto-asombro de Brandon Flowers es evidente al encontrarse con el inglés a su lado. "Fucking Liam Gallagher!", acertó a decir entre risas, abrazando a su colega.

Momento en que Liam Gallagher sube al escenario mientras The Killers tocaban hoy, en Brasil. Chingón. pic.twitter.com/HRWoGw7DCs — JOHN LENNON (@Rhevolver) 26 de marzo de 2018

Este gesto llega después de que la semana pasada The Killers versionaran a Oasis en el Lollapalooza de Chile, un festival en el que justo antes de ellos, Liam Gallagher protagonizó una actuación de tan solo cuatro canciones que terminó antes de tiempo por culpa de unos severos problemas vocales.

Fuente: Europa Press / DPA