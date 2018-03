Leonor Svarcas: “Una mujer puede trabajar muchos años en un lugar y no acceder a derechos básicos”

Pantallazo

"Año nuevo, vida nueva", se suele decir. Pero la oración no siempre viene cargada de cambios felices.

La actriz y conductora Leonor Svarcas comenzó a trabajar en televisión en Canal 10 en La culpa es nuestra, luego trabajó en Tevé Ciudad con Reporte descomunal y siguió con el ciclo Ponete cómodo en TNU.

Condujo Ponete Cómodo durante cinco años. En diciembre de 2017 el ciclo cesó de forma definitiva y muchas voces se alzaron angustiadas por el fin del programa.

Este martes, Svarcas publicó un mensaje en sus redes sociales donde lamentaba, no el cese del programa, sino un problema común al sector: las mujeres embarazadas están desprotegidas en el ámbito laboral. "Tampoco pretendía hacer un reclamo a TNU, como sugeriría un comunicado oficial de su Dirección, sino evidenciar que eso sucedió en la pantalla estatal sin que a muchos les llamara la atención", contó Svarcas a Pantallazo.

"Si leen mis palabras originales verán que en el marco del 8M expuse lo que considero es un problema del sector. En nuestro país sucede que una mujer puede trabajar muchos años en un lugar y no acceder a derechos básicos como los de mantener un empleo en una situación de embarazo. La sensibilidad, o su ausencia, ante la decisión de cesar un programa en el que hay una mujer al frente que está cursando un embarazo, es un capítulo aparte", detalló la comunicadora.

¿Cómo te enteraste de que el ciclo terminaba?

Me lo comunicaron junto a mis compañeros, los que me contrataron específicamente para hacer este programa en TNU. Son una productora independiente cuyo proyecto entró por concurso y se estableció una coproducción con el canal; acuerdo que fue mutando a lo largo de los años en términos económicos.



¿Había algún rumor o directamente te notificaron que no iba a seguir?

Cada año se renegociaba y lo que se nos había dicho poco antes de fin de año era que había continuidad para todo 2018. A mediados de noviembre, se nos dijo que la Dirección de TNU había decidido bajar el programa definitivamente y que haríamos unos especiales para enero, mostrando lo más destacado de esos 5 años de trabajo. Esto me fue comunicado unas semanas antes de iniciar mi licencia maternal y aproximadamente 1 mes antes del nacimiento de mi segundo hijo. Se grabaron copetes para esas emisiones en enero, que de alguna manera, dado lo abrupto de la decisión del cese, nos daba un margen de tener un poco más de cobertura económica a todos. Sin embargo, pocos días después, la Dirección de TNU decidió que tampoco saldríamos en enero, que se terminaba a fines de diciembre. Yo no llegué a despedirme al aire porque mi hijo nació un poco antes de la fecha estimada. Trabajé hasta una semana antes del parto al igual que en mi anterior embarazo.



¿Les dieron alguna explicación, en tu texto escribiste que no hubo alternativas?

No dije que no hubo, sino que no hay. Vuelvo a hacer énfasis en que más allá de mi situación personal, expuse la ausencia de garantías del sector. De todas maneras, cuando me enteré de que me quedaba sin trabajo y con nulas chances de conseguir otra cosa por esas fechas, donde los medios ya tienen todo cerrado para el siguiente año, le hice una propuesta al equipo de Dirección de TNU. Les comuniqué que la decisión, abrupta e inesperada, me dejaba muy desprotegida económicamente y que les solicitaba incorporarme a otra producción únicamente durante unos pocos meses más para llegar a acceder a los derechos que tiene cualquier trabajadora en mi situación. Concretamente les ofrecí hacer cultura en el informativo de la noche, porque tengo entendido que nadie estaba cubriendo ese puesto, pero aclaré que estaba totalmente abierta a otras posibilidades. Yo ya estaba produciendo y llevando adelante una columna de notas y sugerencias culturales en Ponete en el último tiempo. De la directora nunca obtuve respuesta y sus asesores me contestaron amablemente aunque también recordando que esas eran las realidades de los programas de TV y nunca llegamos a reunirnos.



Cuando te contrataron, ¿ya establecieron que fuera a través de una empresa unipersonal?

La productora me ofreció hacerlo a través de SUA (Sociedad Uruguaya de Actores). Yo ya había trabajado en TV bajo esa modalidad, porque soy actriz y me pareció bien porque el programa podía llegar a no funcionar y estar muy poco al aire. Esto fue en 2013, con el paso del tiempo SUA pasó a Valorarte, que es una cooperativa de trabajo, una conquista de los artistas uruguayos, pero al tener que hacer yo mis aportes me bajaba muchísimo el salario, por lo que tuve que renegociar. De esa negociación no pude más que abrir mi unipersonal si quería cobrar en tiempo y forma. Esta es una modalidad más que frecuente en los medios privados y ahí es donde está la trampa. Una cosa es hacer una emisión puntual, otra cosa es trabajar años ininterrumpidamente de lunes a viernes en un horario fijo y que sea lo mismo a nivel de derechos.



¿Qué responsabilidad pensás que tiene la productora?

La verdad no siento que estén en deuda. En mi primer embarazo me pagaron durante la licencia como si estuviera trabajando, aun cuando era cuestionable si les correspondía por cómo son los contratos. El programa estaba al aire en ese momento. Entiendo que no hay de dónde sacar si el programa ya no existe y de todas formas legalmente no estarían obligados.



¿Te asesoraste? ¿Fuiste al Ministerio de Trabajo?

Si, fui a informarme, a entender mis derechos y fue tragicómico. Estaba a pocos días de parir, con una panza que explotaba. La abogada laboralista que me atendió miró mis facturas, escuchó cómo fue todo el proceso en estos 5 años y me dijo literalmente: "No tenés ningún derecho, nosotros solo nos ocupamos donde hay relación de dependencia."

La Dirección de TNU emitió un comunicado explicando cuestiones contractuales y entiendo que deslindando responsabilidades en el que incluye: "Lamentamos mucho los comentarios de la Sra. Svarcas, que no se condicen con la realidad y que a sabiendas induce públicamente a error" Y yo me pregunto cuáles son esos comentarios... Porque si leyeron mis palabras originales, en mis redes sociales, yo expongo una problemática del sector que a mí me pasó en la pantalla de TNU y eso es indiscutible. Quiero creer que redactaron ese comunicado, incluyendo mi nombre, basado en lo que yo dije y no en lo que tituló un medio de prensa porque sería una total irresponsabilidad. Eso fue bravo, porque que un canal estatal emita un comunicado refiriéndose con nombre y apellido a una trabajadora que cesó embarazada de su pantalla después de años de permanencia me asombró mucho, aún en el caso de que no estén obligados contractualmente.



¿Te sorprende cómo se actuó?

Más allá de las responsabilidades hay todo otro gran tema para abordar que es la insensibilidad total frente a la gestación y la maternidad. Me impactó mucho con respecto a la decisión tomada sin ofrecer ni un comentario de solidaridad o ver alguna alternativa, pero también me impactó de todo el entorno. Muchos expresaron auténtica consternación por la bajada del programa, pero sin especial preocupación por el tema del desempleo en el embarazo. Y con mucha tristeza no me sorprende tanto en una sociedad en donde todavía hay mutualistas que atan a las mujeres en una cesárea, o separan arbitrariamente a la madre de su recién nacido por horas, o te miran con total desconcierto si presentás un plan de parto... Hay una subestimación muy grande de la enorme y trascendental tarea que es gestar, parir hijos y hacerse cargo de ellos con amor y responsabilidad. Se ve en muchos casos como un tema personal, obviando que la sociedad necesita que sigamos naciendo y que eso suceda exitosamente requiere de la solidaridad de todos. Pero como te digo, es un tema para abordar extensamente porque las mujeres tenemos mucho más para decir al respecto.



Seguro tu caso no es aleatorio. Esto pasa constantemente. ¿Por qué no se cuenta?

En 2015, en otro de mis trabajos en los medios, cuando le dieron a una alta directiva de la empresa la noticia de que yo estaba embarazada, sin mirarme respondió: "¿Viste como no hay que contratar mujeres?". No es que tuve mala suerte, cosas como estas les pasan frecuentemente a mujeres trabajadoras. ¿Por qué no se expone? Por miedo. El medio es muy chico y está el miedo a no trabajar más. Yo también tengo miedo, pero esta vez me arriesgué a sumar en visibilizar, para que no siga habiendo dudas de que existe una gran brecha de desigualdad de oportunidades y certidumbres.



Pantallazo | Lorena Zeballos

lorena.zeballos@montevideo.com.uy