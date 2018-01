Leo García y el tratamiento a base de “sudor de rana” para mejorar su físico

Pantallazo

Leo García sorprendió semanas atrás con una nueva y radical imagen. Ahora detalló cuál fue el proceso para tener 47 años y parecer de... 47, operado.

"Me levanté la nariz, me hice un lifting facial y me hice los párpados", reveló el cantante en el programa Debo decir de América TV.

Su nueva dieta es a base de la comida cruda y es completamente vegana, sin carne ni harinas.

Además, reveló el tratamiento que sigue para limpiarse el hígado: "Es una medicina ancestral que se llama Kambó y se hace con el sudor de una rana. Te hacen siete marquitas y te ponen un gel que se extrae de una rana del Amazonas y es una purga. [...] Es algo como el Ayahuasca, pero no es un psicotrópico".