Le dijeron a Cande Tinelli que está “más gorda” y se puso reflexiva

Pantallazo

La it girl expresó en su cuenta de Instagram que esa clase de comentarios le dolían cuando era niña.

Luego de que algunos seguidores le dijeran a Candelaria Tinelli que la ven "más gorda", la diseñadora decidió hablar sobre el tema en sus redes sociales.

Compartió una foto de la ensalada y un limón que almorzó este lunes y junto a las fotos su reflexión sobre la discriminación.

"Hoy me dijeron que estoy más gorda. Así que nada, chocha la verdad". "Personalmente, hoy no me hace tanto daño como hace unos años. Pero hay que tener cuidado con lo que se dice. Una palabra que dispara un millón de traumas en conflictos en mi cabeza y en cualquier otra chica", disparó.