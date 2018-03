Laurita Fernández y Fede Bal, reconciliados: “Estamos en un ida y vuelta constante”

Pantallazo

La bailarina y actriz confirmó que se reconciliaron en las playas de Punta del Este: “Apareció y a mí se me aflojaron las piernas”.

¿Otra vez? Sí. Laurita Fernández y Fede Bal están juntos nuevamente. El calor y las playas de Punta del Este reavivaron la llama del amor: "Me había puesto firme en no querer verlo más, me duró poco. El amor que tengo por él es enorme", dijo la bailarina en nota con Intrusos.

"Estamos en un ida y vuelta constante. Yo me fui de viaje y le dije que ni se le ocurra venir. Obvio que no le importó. Apareció y a mí se me aflojaron las piernas", agregó.

Y aclaró que con su amigo Pepe Ochoa no hay nada de nada: "Pepe te va a mirar a vos, Jorge, no a mí", le aclaró Fernández a Jorge Rial.