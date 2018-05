Laurita Fernández confirmó su separación de Fede Bal: ¿Será definitiva?

Pantallazo

Laurita Fernández y Federico Bal ya no están más juntos. Luego de superar varias crisis de pareja, todo indica que esta vez es definitiva.

"Con Fede no estamos más juntos. Decidimos terminar la relación. Lo intentamos y no funcionó. Es mejor estar separados. No estamos más juntos hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo. Hay mucho amor y fue todo en buenos términos, algo muy hablado", dijo la bailarina, que sorprendió a todos los panelistas de Intrusos.

"Es definitivo. Me voy a quedar con lo hermoso que fueron para mí muchos momentos de nuestra relación.Entendimos que es lo mejor para ambos. Él es alguien muy importante para mí, pero pasaron muchas cosas y lo mejor es estar de esta manera", agregó.

¿Le creemos?