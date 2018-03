Laura Novoa sobre el caso Darthés: “Sirve para que todos los casos salgan a la luz”

Pantallazo

Siguen hablando los compañeros de Calu Rivero y Juan Darthés en Dulce Amor, la tira donde Calu denunció haber sido acosada.

Laura Novoa interpretaba a la esposa de Julián, el personaje de Darthés. "La incomodidad de Calu sirve para que todos reflexionemos sobre la lucha femenina por los derechos de las mujeres, y para comprender que ser mujer hoy por hoy en este mundo es difícil", expresó en entrevista con el programa de radio Por si las moscas.

"No me metí mucho en el tema, por eso no puedo decir si es una cosa o la otra, pero la incomodidad que sintió Calu es eso y creo que sirve para que todas las otras incomodidades, todos los otros casos, salgan a la luz"; "Los responsables son los responsables, pero también son aquellos que lo contrataron, lo atestiguaron y no hicieron nada para frenarlo", cerró.