Las fotos de Pampita, soltera, disfrutando las playas de Punta del Este

Pantallazo

La modelo se encuentra separada del ex tenista Pico Mónaco, y pasó las fiestas lejos de él, junto a sus amigas.

El final de año para Carolina "Pampita" Ardohain no fue el ideal. Si bien ya había establecido la convivencia con Pico Mónaco, todo lo construido se derrumbó al acercarse el verano, y hoy en día se encuentran separados.

Aunque el ex tenista sigue profesando públicamente su amor por la modelo y jurado del Bailando, ella todavía no lo perdonó -todavía no se sabe la causa de la ruptura- y apostó a irse de vacaciones, lejos de él, en Punta del Este.

Y ahí se la vio, rodeada de amigas, y disfrutando las playas esteñas. Entre un bikini negro, lentes oscuros y una gorra, la diva fue fotografiada por Ciudad Magazine.

No obstante, en estos días se espera la llegada del hoy conductor televisivo al balneario de Maldonado, y no sabe qué puede suceder. ¿Se reconciliarán o la herida es demasiado profunda para que esto suceda?