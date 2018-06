Lali: “Nosotras sí tenemos que poder elegir sobre nuestro cuerpo”

Muy bueno! Gracias?? Es importante que entiendan que no se trata de estar a FAVOR del aborto como hecho en si. Sino que se busca darle un marco LEGAL , despenalizar algo que les guste o no lo acepten o no sucede todos los días en nuestro país y que al mantenerlo en la clandestinidad MUEREN miles y miles de mujeres! Esto se trata de #NiUnaMenos y no se confundan...nosotras SI TENEMOS QUE PODER ELEGIR SOBRE NUESTRO CUERPO. Esto se trata de ponerse en el lugar del otro y ver qué hay historias y circunstancias horribles y particulares que llevan a mucha mujeres a pasar por esto. Deberían poder hacerlo en un HOSPITAL que le garantice su salud y su elección cualquiera sea su situación! Sueño con un país para mi,para mis hijas donde haya más EDUCACIÓN SEXUAL para concebir,Anticonceptivos para no abortar y ABORTO LEGAL para no morir! Hay casos de abortos cercanos a mi y créanme que no es NADA GRATO Se los digo a quienes tratan de disuadir con comentarios como “jodete por cog...” y de más palabras agresivas sin fundamentos sólidos . Vayan a decirle a la nena de 10 años violada por su padrastro que “se joda por cog...” HOY pedimos , exigimos Luchamos por que exista el #AbortoLegalYa para vivir en un país menos hipócrita! #Unidas ??

