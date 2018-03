La uruguaya Vitto Saravia y el DJ Manu Desrets, muy felices en Nueva York

Pantallazo

Las redes sociales se transformaron en el procedimiento de blanqueamiento (de las relaciones, no odontológico) más utilizado de este tiempo. Y uno se entera a través de ellas de cosas que nunca se hubiera imaginado, y por más que se vengan pergeñando sutilmente y con mucho cuidado, vemos directamente el resultado final.

Si bien se habían mostrado cercanos en las playas de Mar del Plata, nadie se esperaba que la relación entre el Manu Desrets y Vitto Saravia estuviera tan avanzada. Pero, gracias al Instagram del DJ, sabemos que el amor está floreciendo entre ambos.

La uruguaya recibió al argentino en su departamento en Nueva York, donde ambos parecen estar viviendo un momento idílico, que incluye cenas, fiestas y mucho amor. Y una foto en el balcón que parece la confirmación del romance.

Ellos, sin duda, parecen muy felices juntos. No obstante, la que no parece tan feliz es Silvina Luna, ex de Desrets e íntima amiga de Saravia. Al ser consultada, en ocasión de las fotos de ambos en Mar del Plata, se lamentó: "No me avisaron, fue sin aviso".

Y, por si fuera poco, la ex del Polaco - días atrás rompieron por enésima vez - también se encuentra en la ciudad, en las que son sus primeras vacaciones soltera. ¿Se encontrarán en la Gran Manzana?