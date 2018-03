La sinceridad entre Anamá Ferreira y Andy Kusnetzoff los llevó a emocionarse en vivo

Pantallazo

Hace una semana informábamos que Anamá Ferreira le había recordado a Andy Kusnetzoff todo el mal que le había hecho durante los programas de Caiga Quien Caiga (CQC), hace veinte años. Este sábado por la noche, ambos se reconciliaron desde la sinceridad. Hubo llantos y emoción.

En Podemos de Hablar, la brasileña fue invitada por el conductor y otro participe de esta historia. En un momento, Andy le avisa a otro de sus invitados, un tal Pablo Etcharry, que coma tranquilo, porque se venía el momento de hablar de un "episodio". Con Anamá escuchando, Andy empezó a sincerarse.

"No entendía -cuando vi los tuits- qué le pasaba a Anamá. La piró, pensé. Sentí que me estaba haciendo responsable de algo que yo no tenía registrado. Al día siguiente, cuando la ola ya aparecía en los portales, empecé a ponerme en el lugar de ella", inició el conductor.

Acto seguido, Kusnetzoff le ofreció las disculpas por si en algún momento la hizo sentir mal, y recordó que el adulto que es ahora no lo haría. En ese momento, su voz se apagó y necesitó tomar agua. "¿Me puedo emocionar?", preguntó y le dio la palabra a su invitada.

"He venido al programa porque por muchos años tuve algo acá (se señala la garganta), que me doliendo. Todo el mundo sabe cómo era... todo el mundo miraba CQC, todos los chicos querían ser como Andy o Pergolini", dijo.

"Yo me sonreía una vez, dos veces, pero una vez empezaron todos los satélites, que eran los demás noteros; decían: 'Anamá, vos hablás como el culo'. Eso empezó a propagarse y me dolió. Mi hija llegaba llorando del colegio por los chicos habían visto el programa", relató.

