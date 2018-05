La polémica eliminación de Masterchef que “enojo” algunos de sus compañeros

Pantallazo

Este lunes los participantes de Masterchef se enfrentaron a dos desafíos bastante complejos.

El primero consistía en hacer una pizza en 60 minutos bajo las indicaciones del chef Donato De Santis, que sería también el encargado de evaluar la creatividad y calificar los platos. Solo cuatro concursantes superaron las exceptivas del jurado y subieron al balcón.

La segunda prueba consistía en preparar un pato al naranja acompañado por una guarnición de vegetales. Un clima de máxima tensión y nervios llevó a que "Cachi", una participante del reality viviera un pequeño cruce con Lucía Soria, uno de los jurados.

"Te veo medio enojada. Por alguna razón, ¿vos pensás que no habían razones para que esté acá?", le preguntó Soria a Carolina antes de darle su devolución.

"Las anteriores sí me parecieron correctas, la de la pizza me quedé ahí atrás, pero yo no entendí el porqué, me pareció un poco injusto no tener una devolución y no saber por qué estas yendo a la eliminación", respondió Carolina.

"Vos en la prueba anterior con Donatto hiciste dos pizzas. Una que la metiste en el horno que fue la que presentaste. Esa pizza estaba cruda, le faltaba sazón, y tenía una combinación que nunca es para un plato tradicional como la pizza, se debería de hacer que es queso y fruto de mar. Y el hecho es que nosotros tres tenemos años cocinando, algunos más que otros y por eso sabemos que algo está bien o está mal", contestó la jurado del reality.

En el momento de dar a conocer quién abandonaría la cocina de MasterChef, el jurado optó por salvar a Carina en lugar de "Chachi", cuyo plato había quedado entre los peores.

"Estoy re quemada, re quemada y no soy la única", opinó Vanessa con respecto a la eliminación de "Chachi".

Luego Carina agregó: "Yo no voy a decir me voy para que quede Chachi. Eso es lo que querían mis compañeros, acá estoy en la lucha, a estudiar y a seguir adelante".