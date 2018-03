La hija de 6 años de Beyoncé y Jay-Z pujó 19.000 dólares por una obra de arte

Blue Ivy causa sensación allá a donde va con sus papis, Beyoncé y Jay-Z. Esta vez en la Wereable Art Gala, donde tuvo lugar una subasta.

La niña, de 6 años, participó en la subasta de un cuadro, obra del actor Sidney Poitier, cuyo precio de salida fue de 16.000 dólares. Blue Ivy no dudó y pujó 17.000, momento en el que su padre intentó "en broma" bajarle el cartel.

La puja continuó subiendo y la pequeña ofreció 19.000 dólares, frente a un público completamente enamorado y muerto de risa con ella.

Al final Blue no consiguió quedarse con el cuadro, puesto que la puja alcanzó los 20.000.

Lool... Blue Ivy is about to buy all the Artworks at the auction. She must have been listening to JayZ's tracks about Basquiat and investing in Art. pic.twitter.com/Nd0pFrA16z