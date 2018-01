La ex de Agustín Casanova se va a recorrer Europa: “Veremos qué pasará”

Pantallazo

Sofía González es modelo, azafata y bar-tender. Aunque todos la conocemos por estar desde hace tres años en el equipo de bailarinas que acompañan cada noche a Marcelo Tinelli en Showmatch.

La joven de 26 años este año salió de su zona de confort que era estar a la sombra y adquirió popularidad al hacerse pública su relación con el cantante uruguayo Agustín Casanova.

En plena crisis de pareja, Sofía se marchará en abril a cumplir su sueño: recorrer Europa.

"Dejo el Bailando para viajar por el mundo. Me voy con mi mejor amiga que es como mi hermana y también se llama Sofía. Quiero conocer gente y después te van guiando a lugares que están buenos", contó la joven en una producción para la revista Playboy de Argentina que recoge Infobae.

González explicó, además, que no sabe si volverá a la Argentina y mucho menos a trabajar a la televisión, pero, de hacerlo, no quiere estar en un programa de chimentos sino de cultura.

Y la gran cuestión: ¿Cómo queda su relación con Agustín Casanova? "Él ya sabe la realidad, que yo me voy. Nos queremos un montón y supongo que cuando te querés es difícil separarse. Así que vamos a ver cómo sigue esto porque va a ser un desafío. La vida nos pone muchos desafíos", expresó.

"Él me entiendo y me apoya un montón, sabe que necesito hacer esto para blanquear un montón de cosas internas que tengo. Él fue el primero que me bancó y me dijo ‘lo tenés que hacer, hacelo si así lo sentís'. Así que veremos qué pasará y cómo lo manejamos. El amor todo lo puede. Desde el principio lo nuestro no fue fácil: él vivía en Uruguay...", remató la joven.