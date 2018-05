Katherine Langford le dice adiós a su personaje en “13 Reasons Why”

Pantallazo

Con un sentido posteo en su cuenta de Instagram, Katherine Langford le dijo adiós a su papel de Hannah Baker, lo que parecería adelantar que la intérprete no regresará para una tercera temporada del drama de Netflix.

La actriz publicó una foto de una pizarra con el nombre de Hannah Baker y mensajes referentes a la serie, etiquetando a todos sus compañeros de elenco. La imagen fue acompañada por el siguiente texto:

"'Hannah... Te quiero... y tengo que dejarte ir'. Estas fueron las palabras que pronuncié hace seis meses y que finalmente puedo compartir con vosotros. Como la mayoría ya sabe, Por 13 razones fue el primer trabajo de mi vida y estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de contar la historia de Hannah en la primera temporada, y que me pidiesen que regresara en la segunda. Gracias a todo el equipo, Netflix, productores, creativos, elenco y equipo que ha hecho que estos dos años fuesen tan especiales. Y a todos los que me seguís aquí, gracias por llenar mi vida de amor y luz. Esta serie siempre será una parte muy especial de mi vida, y no importa si Hannah está o no, porque sé que continuaré esforzándome porque mi trabajo sea significativo y tenga un impacto positivo, ya sea en cine, música o cualquier otra forma de arte. El próximo año vienen muchas cosas y tengo muchas ganas de compartirlas con ustedes".

En declaraciones recientes para el medio Enterteiment Weekly, Langford se refirió a su personaje: "Para mí, la historia de Hannah fue contada por completo en la primera temporada. De alguna manera, al hacer esa escena en el episodio 13 -a menudo me refiero a ella- fue difícil porque era la escena en la que tenía que dejarla ir. Creo que volver esta temporada fue un desafío porque la estaba interpretando a ella, pero no a ella. El desafío es cuando cuentas la historia de un personaje, y luego tienes que regresar como una versión de ella que se filtra a través de los ojos de otras personas; eso requirió mucha confianza ".

"Creo que si pudiera poner la vida de Hannah en la primera temporada y luego decir que era algo así como estar en el purgatorio para la segunda temporada, y luego poder despedirme oficialmente de ella, definitivamente, se sentiría como que era el momento. Para mí, dejar que Hannah se vaya ocurrió en la primera temporada; en la segunda era que Clay la dejara ir. Era como ayudar a Clay en ese viaje, dejar que tuviera su momento para dejarla ir", agregó.