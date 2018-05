José María Muscari respondió a la crítica de Cofonte a su obra en Uruguay

Pantallazo

Franklin Rodríguez fue entrevistado por el programa Todo pasa, conducido por Mariano López en Océano FM, y allí se refirió al espectáculo Bollywood de José María Muscari y su formato de pago de entrada a la gorra, es decir, sin un precio marcado.

"Está pasando algo muy raro. Está viniendo una corriente de espectáculos argentinos, gratis, además, que eso es peor. Estrenaron ‘Bollywood', que gratis no es pero pasan la gorra. Igual yo no les creo nada que sea a la gorra, les creo que sea a la gorra para el resto, pero no creo que el actor que venga, venga gratis", dijo Rodríguez.

"¿Por qué me meto con esto? Porque compite con nosotros de una forma desleal. Si viene Darín y cobra 6 mil pesos me parece bárbaro, lo que no creo que tengas que regalar porque es el regalo de tu profesión, para que después de prepararte durante 3 o 4 meses a ver si recogemos 500 pesos y repartimos entre 20. Y no me van a vender ese verso de que los actores vienen gratis. Acá tiene que actuar AGADU y el Sindicato de Actores", agregó el actor uruguayo.

El Fondo Nacional de Teatro (Cofonte) emitió un comunicado respaldando los dichos de Rodríguez. El texto asegura que "el Movimiento Teatral Uruguayo ha logrado en su lucha por el profesionalismo, un grado de maduración que no admite que se subestime el trabajo de sus integrantes que tiene el valor de entrega y capacidad como los demás trabajadores del Uruguay".

"Por ello declara que no corresponde retribuir el esfuerzo de sus integrantes, (artistas, técnicos y contribuyentes a la creación de un espectáculo), con lo que erróneamente llaman "contribución a la gorra o al sobre" por ser indigno en su significado no profesional", agregó el Fondo, refiriéndose al cumplimiento de la ley 17.741 que exhorta a no recurrir a esos medios "espúreos de recaudación".

Por su parte, José María Muscari, director de Bollywood, emitió un comunicado como respuesta a la declaración de Cofonte. Aquí está el texto completo:

REPUDIO A LAS DECLARACIONES DE COFONTE

Soy José María Muscari, autor y director argentino del espectáculo BOLLYWOOD en su nueva versión URUGUAYA, y estoy sorprendido y shockeado por las desafortunadas declaraciones plagadas de contradicciones y errores vertidas por COFONTE de manera oficial.

Me parece de una violencia atroz y de un menosprecio desorbitante el concepto de que lo profesional viene unido a la modalidad de boletería.

INAUDITO y absolutamente falaz pensar que un espectáculo porque elige la modalidad a la gorra subestima el trabajo, la entrega y la capacidad de sus integrantes.

Es posible que alguien que ÚNICAMENTE PERSIGUE VALORES ECONÓMICOS pueda pensar que un grupo de 50 trabajadores arriba y abajo del escenario que realizan con compromiso y gran dedicación su trabajo y navegan las olas del éxito con una convocatoria de 1000 espectadores por semana (fenómeno inaudito en MONTEVIDEO) no sea un hecho profesional. Pero nada más equivocado y lejano de la realidad.

Quizás COFONTE confunda la falta de FAMA (un fenómeno tan sobrevalorado en esta época) y la modalidad de la entrada (A LA GORRA, POR ELECCIÓN) con algo "INDIGNO" como osaron calificarlo.

PUES NO SEÑORES, NO SE LOS PERMITO, DESDE YA QUE LA IGNORANCIA SE COMBATE CON EDUCACIÓN POR LO CUAL EDUCADAMENTE, YA QUE SON UNA INSTITUCIÓN, LES RUEGO REVISEN LA HISTORIA DEL TEATRO DESDE SUS INICIOS Y SEPAN QUE DESDE EL TEATRO ROMANO, PASANDO POR EL CIRCO CRIOLLO Y HASTA EL CARNAVAL, TIENEN SU LEGADO EN NUESTRA FELIZ MODALIDAD ACTUAL DE TEATRO A LA GORRA PARA QUE TODO EL MUNDO PUEDA DISFRUTAR DE UNA SÚPER PRODUCCION SIN QUE LA FALTA DE DIVIDENDOS PARA COMPRAR UNA ENTRADA SEA UN IMPEDIMENTO.

Desde ya que me encantaría que esta encendida polémica se traduzca en que COFONTE no solo defina como "ESPÚREO" este método de recaudación sino que además SEGURAMENTE prescinda de recaudar lo que le corresponde en solidaridad con sus artistas, pero la información que me llega es la contraria: COFONTE repudia esta modalidad de recaudación pero está MUY PENDIENTE y EN VILO por recaudar su tajada

¡QUE TRISTE COFONTE!

Gracias URUGUAY por el apoyo y por convertir aun en medio de tan INADECUADA controversia a BOLLYWOOD en el éxito que es.

LOS ESPERAMOS CADA LUNES A LA GORRA EN EL TEATRO ASTRAL CON UN ESPECTÁCULO QUE DESBORDA DE PROFESIONALIDAD

JOSÉ MARÍA MUSCARI