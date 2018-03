Jorge Drexler: "Iberoamérica es el gran regalo que me hizo la música"

Pantallazo

En una entrevista con Efe, el uruguayo contó acerca de su papel como embajador Iberoamericano y de qué se trata la propuesta que lanzó con el escritor cubano Alexis Díaz-Pimienta para que sus seguidores escriban décimas, estrofas de diez versos en octosílabos, con el lema de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), "Diferentemente Iguales".

"Es uno de los ejes métricos naturales de nuestra lengua, aparece en nuestra manera de estructurar las frases y nuestro pensamiento", comenzó explicando.

"Además de mantener esa estructura métrica igual en todos los lados, es musicalizada y tratada de manera de manera melódica diferentemente en cada uno de los territorios en que se practica, así es que es igual, pero es diferente", agregó.

Inmerso en una "gira muy intensa" con el disco Salvavidas de Hielo, que le está llevando por lugares como Medellín (Colombia), las Islas Canarias (España) o Buenos Aires, reconoce que este tipo de giras implican "mucha dedicación y disciplina", pero también "un desgaste muy grande".

Pese a ello, se dice "cómodo" con la cantidad de público que asiste a sus conciertos, hasta ahora ha tenido "treinta y largos" -de 41- conciertos "con el cártel de no hay entradas".

"No me puedo quejar, hace ya muchos años que me siento cómodo y muy contento con cómo mi trabajo y mi carrera se desarrollan, pero esto va varios pasos más allá", adelanta.

Una gira que le devuelve constantemente a su gran territorio, Iberoamérica, región que desde noviembre de 2016 visita ya como Embajador Iberoamericano de la Cultura.

"Me siento muy orgulloso de que me hayan nombrado embajador, aunque siempre añado que no tengo ninguna formación diplomática, más que un embajador soy un paseante y un tendedor de puentes", insiste sin parar de gesticular ni sonreír.

"A mí me gusta (ser embajador), Iberoamérica es el gran regalo que me hizo la música", expresó.

EFE I Montevideo Portal