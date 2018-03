Jim Carrey arremete contra Mark Zuckerberg y Facebook

Jim Carrey está comprometido con una causa: terminar con Facebook. Y lanzó su mensaje al mundo entero a través de otra de sus grandes pasiones: la pintura.

"¿Con quién compartís tu vida?", escribió en su Twitter junto una caricatura de Zuckerberg junto a una declaración que hizo el CEO de Facebook en 2004: "confían en mí, idiotas".

Semanas atrás el actor decidió cerrar su cuenta en la red social e instar a todo el mundo a hacer lo mismo:

"Me desharé de mis inversiones de Facebook y eliminaré mi cuenta porque Facebook se benefició de las intervenciones rusas durante nuestras elecciones y hasta ahora no han hecho lo suficiente para detenerlo. Invito a todos los inversores a los que les importe nuestro futuro a hacer lo mismo", escribió.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp