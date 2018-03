Jennifer López contó más sobre la vez que sufrió acoso

Pantallazo

Jennifer López contó en una entrevista una situación que tuvo que atravesar cuando apenas comenzaba su carrera como actriz. Un directo se propasó con ella, contó, y también habló de su reacción.

"No fui acosada de la misma forma en la que algunas mujeres lo han sido", comenzó, y siguió: "¿pero un director me dijo alguna vez que me quitase la camiseta y le enseñase los pechos? Sí, me pasó. Y no lo hice", confesó.

"Cuando le contesté estaba aterrada. Recuerdo que mi corazón se me salía del pecho, y yo pensaba '¿Qué hago?' ¡Este hombre me está dando trabajo!", siguió.

"Podría haber hecho una cosa u otra, pero creo que al fin y al cabo la chica del Bronx que llevo dentro dijo "No, no voy a hacer eso", apuntó la multifacética artista.

López dijo que está viviendo un momento en el que se siente a gusto con ella misma y "plena". "Sé quién soy y qué es lo que quiero. También sé mis puntos fuertes y débiles. Me llevó mucho tiempo llegar a un punto en el que pudiera decir algo bueno acerca de mí mismo. Me alegro de poder hacer eso ahora", manifestó.