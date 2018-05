Jackie Cruz, actriz de “Orange is the New Black”, autofinancia su proyecto musical

Pantallazo

"Con la actuación uno se mete en otras personas, yo siempre he querido enseñar quién soy realmente y eso como artista lo estoy consiguiendo con mi música", dice Cruz al negar que sea una actriz más que buscan suerte en la música. "He cantado mi vida entera".

Para una mujer de 31 años, 25 años es justamente "la vida entera" y son los que lleva esperando esta neoyorquina de origen dominicano para ser reconocida como cantante profesional.

Y el proceso para lograrlo ha sido complicado y no solo por la parte práctica de iniciar una aventura empresarial en el mundo discográfico. Su primer esfuerzo hace años como parte de una banda adolescente de rap no le produjo satisfacciones.

"Encontrar mi sonido es el reto más grande que he tenido en mi vida y cuando por fin lo encontré decidí dar todo para cumplir esta meta", explica en entrevista telefónica desde Nuevo México, donde se rueda la película "All The World Is Sleeping", dirigida por Ryan Lacen y coprotagonizada por la mexicana Melissa Barrera.

Las ganas, que poco a poco fueron mutando en un objetivo casi "tan importante como respirar", le nacieron cuando su madre la llevó a ver la película "El Guardaespaldas" (1992), protagonizada por la fallecida Whitney Houston.

"En ese momento supe que quería ser como ella, actriz y cantante", indica la ganadora de un premio del Sindicato de Actores (SAG) por su personificación de "La Flaca".

La actuación le llegó primero, casi por sorpresa, cuando había regresado a su natal Nueva York desilusionada tras tratar de ser contratada en Los Ángeles.

"Pensé que lo que me quedaba era la música y Nueva York es mejor para eso", recuerda, pero entonces llegó un personaje como el de "La Flaca" que le ha abierto caminos inimaginados y le ha permitido controlar su producción musical de principio a fin.

"Soy la cantante, compongo, arreglo y he sido la productora ejecutiva también", subraya con orgullo. También ha sido quien lo ha financiado a través de Unspoken Records, una empresa discográfica que creó para ese fin. "Mi sueño, mi dinero".

Esperó tanto por su disco, que quería hacerlo a su manera, y el resultado es una producción llena de momentos íntimos, revelaciones y sorpresas comenzando por el nombre.

"Lo llamé 'La hija de Chávez' porque ese es mi verdadero apellido", indicó. "Antes de llegar a Jackie Cruz me cambié muchas veces el nombre. Ahora quiero ser reconocida por el verdadero".

El primer sencillo "La hora loca", que se publicó el pasado día 25, es una canción bailable que comienza con un sonido de su infancia: su abuelo llamando a su abuela Melba para que le llevara cosas. "Yo siempre me pregunté por qué no se levantaba él a buscar su café, por ejemplo".

Pero "La hija de Chávez" también incluye los sonidos que Cruz fue sumando a su repertorio interno, como el blues, el jazz, la batería de los años 80, el merengue, la salsa y el reguetón, entre muchos otros.

Criada entre Nueva York y República Dominicana, la artista ha abrazado el reto de fusionar sus mundos en la música.

"Gracias a Dios que conocí a un artista como Feefa, que me entendió", señala en referencia a su productor y conocido músico de trap.

Paralelamente a su desarrollo musical, Cruz graba la sexta temporada de "Orange Is The New Black", en la que asegura que su personaje se sigue desarrollando de forma increíble, aunque declina dar detalles por órdenes de Netflix.

Aunque las temporadas anteriores de la serie vieron la luz durante el mes de junio, Netflix no ha dado fecha precisa para el lanzamiento de la próxima entrega, aunque sí ha confirmado que habrá séptima temporada.

Cruz lo celebra: "Yo le estoy muy agradecida a Marisol. Sin ella no estaría cumpliendo otros sueños. Seguiré con ella mientras pueda".

Fuente: EFE