Integrantes de Rombai dejan la banda en masa por falta de “música” y “moral”

Lo que empezó un verano feliz como un "fenómeno" musical, se convirtió luego de tres años en un recuerdo.

Este martes varios integrantes de Rombai decidieron abandonar la banda, siguiendo los pasos de Cami Rajchman, Vala Niremberg y Natalia Rubinstein.

"Fueron 3 años de experiencias realmente plenas e inolvidables, shows de esos que te dejan sin aliento, de conocer personas sumamente valiosas, amistades irrompibles, escenarios imponentes, en fin, miles de cosas positivas y hermosas para enumerar. Pero lamentablemente, cuando la música y lo moral pasa a estar más abajo en la lista de prioridades, por más que uno quiera y le ponga toda la energía para que pase lo contrario, ese positivismo hermoso inevitablemente se empieza a desmoronar", escribió en su cuenta de Instagram Nicolás Vellozo, ex guitarrista de la banda.

"Amo la música y todos estos años fueron muy gratificantes. Pero cuando en una banda lo secundario es la música y pareciera que fueras un objeto de utilería más...es momento de decir ¡ADIOS!", agregó Ramiro Caruso, tecladista.

"Lamentablemente ya no estaré en Rombai, pero si estaré con ustedes para lo que me necesiten como he estado todo este tiempo", dijo por su parte Brian García, ex baterista de la banda.

Cami Rajchman publicó una foto junto a todos ellos en señal de apoyo: "En las buenas y en las malas, siempre juntos! Los quiero amiguisss", escribió la rubia.

Esta semana, Vala Niremberg ya había criticado el accionar del equipo de Fer Vázquez durante estos años, y Pablo Arnoletti, integrante de Márama -también producida por Vázquez- contó a Pantallazo que su banda debía tomarse un impás por decisiones mal tomadas.