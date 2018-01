Griselda Siciliani apoyó a Muriel Santa Ana: “Orgullosa de vos, siempre”

Pantallazo

Comprometida con la causa Ni una menos y el empoderamiento femenino, Griselda Siciliani apoyó hace unos días a Calu Rivero quien denunció públicamente a Juan Darthés por haberla acosado sexualmente.

Y esta semana se sumó al debate sobre el aborto generado a partir de una discusión entre Facundo Arana y Muriel Santa Ana en las redes, que terminó con la confesión de la actriz: "Yo, sin ir más lejos, aborté a los 24 años estando en pareja porque no quería ser madre. A los 40 no me quise casar con mi exnovio y le dije que no iba a tener hijos... Les comento que acompañé a varias actrices a abortar o a comprar la pastilla del día después. Respeto su silencio y sus secretos a muerte. Pero somos muchas, eh", escribió Santa Ana.

Al leer los mensajes, Siciliani se solidarizó con su colega y amiga. "Amiga, aunque ya te lo dije en privado, te lo repito y te lo grito al viento, orgullosa de vos siempre y por siempre, gracias... te quiero". Y agregó: "Nunca aborté ni me encontré en situación de tener que decidir si hacerlo o no. Pero en éste y todos los temas el valor supremo, para mí, son las libertades individuales #AbortoLegalYA".

Amiga aunque ya te lo dije en privado te lo repito y te lo grito al viento! Orgullosa de vos siempre y por siempre, gracias... te quiero @Murielsantaok — griselda siciliani (@grisici) 4 de enero de 2018