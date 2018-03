Florencia Ortiz habló del caso Darthés-Rivero: “Hay códigos de beso, no se puede meter la lengua”

Pantallazo

Dulce Amor fue la novela del momento en 2012, y la pareja de Natasha (Calu Rivero) y Julián (Juan Darthés) era la favorita del público. Pero tras la salida repentina de Rivero, la producción contrató a Florencia Ortiz, un personaje que continuaría un romance inconcluso con el personaje de Darthés.

Ortiz, que actualmente reside en España, habló con Teleshow y dio su opinión. "El otro día escuché el testimonio de ella en la televisión. Es un bajón lo que pasó y que no se hayan entendido", expresó la actriz.

Además, Ortiz detalló cómo es su trato con Darthés: "Tengo buena relación con él, pero eso no quita lo otro. A mí no me pasó nada, pero eso no quiere decir que a Calu sí, eso es así, lo dijo y se entiende".

"Cuando hay escenas así uno hace un acuerdo con su compañero y pacta cómo va a ser. En el guion ponen "se besan" y hay códigos de beso, no se puede meter la lengua, por ejemplo, y los besos pueden ser de determinada manera, más o menos apasionados", agregó.

"Me parece que estaría buenísimo que él le pueda pedir perdón a ella por lo mal que la hizo sentir. Nunca es tarde para pedir disculpas, cambiar, aprender, cada día ser mejor", cerró.