Flavio Mendoza y su historia con Nicole Neumann: “Soy de enamorarme de mis amigos”

Pantallazo

Nicole Neumann no vive uno de sus mejores momentos personales. Tras separarse de Fabián Cubero, la modelo expresó su angustia al haber impuesto una medida cautelar contra su ex para que no entre a su casa.

Flavio Mendoza, gran amigo de Neumann, fue consultado por cómo está ayudando a Nicole en este momento: "No es que nos vemos tanto pero cuando siento que está mal, siempre hay un mensaje o un llamado mío. O le escribo algo y cuando me contesta, nos ponemos a hablar", dijo Mendoza en Infama.

En la entrevista fueron a más, y Luis Ventura le preguntó al coreógrafo si Nicole fue la única mujer de la que estuvo enamorado: "Bueno sí, Nicole fue una de las personas de las que, cuando éramos chicos, estaba enamorado. Tenía esa cosa platónica. Siempre soy de enamorarme de mis amigos, tanto hombre como mujer, pero no tiene que ver con lo sexual sino con decir 'me gusta esa persona' y la elijo y la voy a elegir para toda la vida. Nos queremos mucho con ella", contestó pícaro.

Y no quedó ahí. "Se dice que habrías tenido una relación sexual con Nicole", le dijo el panelista Guido Zaffora. "Te digo una cosa. Si la hubiese tenido, ahí está cuando digo que hay que ser caballero... ¡me lo llevaría a la tumba! Nunca lo diría porque no es mi forma", cerró Mendoza.