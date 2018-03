Fede Bal y Laurita Fernández, separados nuevamente. ¿Será el final definitivo?

Pantallazo

Aunque le habían dado otra oportunidad al amor, no fue suficiente para seguir adelante como pareja.

Fueron y volvieron varias veces, pero parece que la relación de Fede Bal y Laurita Fernández llegó a su final.

"No estamos en pareja, tenemos una buena relación, nada más. ¿Hay un futuro? No sé, hay cosas que tendremos que resolver nosotros. Sobre todo, poner por delante que estemos bien, juntos o separados, pero que estemos bien. A veces pasa que el mejor momento profesional no viene de la mano con el mejor momento emocional", dijo Laurita en entrevista con Intrusos.

Por su parte, Fede Bal confirmó la separación a su amiga Flor de la V, panelista de Los ángeles de la mañana.