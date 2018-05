Fede Bal salió a defender a Laurita Fernández: “Que digan que me clona el teléfono y me investiga es una locura”

Pantallazo

Tras varios rumores que indicaban que la separación de Fede Bal y Laurita Fernández se debía a escenas de celos por parte de la bailarina, el actor salió a hablar.

Cansado con la situación, Bal habló en Intrusos y defendió a su ex pareja.

"Laura es una mujer que se portó siempre genial conmigo, fue impecable. Que digan que me clona el teléfono y me investiga es cualquier locura. De ahora en más hagan el programa que quieran. Pero esto no es así. No voy a permitir más nada de eso", comentó.

Además, aclaró que no hubo terceros en discordia: "No estoy saliendo con nadie, ni con Sol Pérez, que sólo es mi compañera de elenco. No hay nadie que esté en el medio de Laura y de mí. Hay muchísimo amor. La amo con todo mi corazón, hoy la vida no nos junta y estoy tratando de entenderlo", finalizó.