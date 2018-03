Fede Bal: "Cuando alguien tiene otras prioridades en la vida, hay que entenderlo"

Pantallazo

Luego de muchas idas y vueltas parecía que la relación entre Fede Bal y Laurita Fernández se había finalmente estabilizado. No obstante, casi que abruptamente, el martes informaron una nueva ruptura, que podría ser la definitiva.

O, por lo menos, así lo hizo saber la bailarina, que en dialogo con Nosotros a la mañana, fue tajante: "Tomamos definitiva distancia", aseguró al aire, tras lo que se mostró alegre y motivada por los nuevos proyectos en los que está embarcada.

Sin embargo, Fede Bal no parece estar viviendo la situación con igual optimismo, y visitó el programa El Diario de Mariana, donde dio su visión de los hechos y cómo le hará frente a la separación.

"Hoy no estamos juntos. Ella tiene muchos proyectos y está muy abocada a eso", explicó, asegurando que Laurita está muy centrada en su trabajo y, sobre todo, en Sugar, la nueva obra donde hará el protagónico al remplazar a Griselda Siciliani.

En cuanto a esto, señaló: "Es una chica a la que siempre le dije que iba a crecer y que no tenía techo. Y lo está comprobando. No pensé que todo le iba a pasar tan rápido. Es súper admirable y me da mucha alegría. Me enteré por la tele, la llamé y la felicité, no me dolió enterarme por la tele".

El actor también se refirió a la decisión de ella de separarse de él y la describió. "Si ella quiere estar así, está perfecto. La extraño mucho, pero no voy a obligar ni a pedirle nada a nadie. Si las cosas suceden, divino y si no, le deseo lo mejor. Ella sabe todo lo que me pasa con ella", sostuvo.

"Cuando alguien tiene otras prioridades en la vida, hay que entenderlo", indicó, dejando entrever la que sería la causa por la ruptura. "Por eso doy un paso al costado y la veo como espectador", concluyó.